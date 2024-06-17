専用！！！　バーバリーロンドン　セーター　羊毛　カシミア配合　レディース

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⭐️数ある中よりご覧頂き有難う御座います⭐️4900円→4300円●この商品はエコリングオークションより鑑定済みの《正規品》です。ご安心してご購入して下さい(*´꒳`*) 古物商許可取得→第631142200051号●フォロー割致します5000円以上500円お値引き4900円以下300円お値引き2000円以下100円お値引き おまとめ割致しますので是非コメント下さい。●即購入大歓迎です☆☆☆☆☆☆☆☆ Burberry☆☆☆☆☆☆☆☆カテゴリ：セーターカラー：くすみオレンジ素材：羊毛95％カシミア5％サイズ:約肩幅34㎝身幅43㎝袖62㎝ 着丈63㎝ サイズ2表記2Mサイズ※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さいませ。《状態》傷汚れありません。全体的に比較的綺麗な状態です。(*´꒳`*)腕内側等少し毛玉あります。カシミア配合フワフワの手触り。サイズのご確認をお願い致します。 ⚠️状態画像にてご確認下さい。▶︎エコリングオークションにて真贋鑑定済み商品、再度ご確認しております。万が一規格外（偽物）だと発覚した場合は、返金致しますので商品の返送をお願い致します。オークション側に通報致します。明らかな不備ある場合もご連絡下さい。返品等誠意を持って対応させて頂きますのでよろしくお願い致しますm(__)m▶︎中古品の為、小傷等お気になされる方はご購入をご遠慮下さい。▶︎発送において15000円以下の商品はサイズが可能な限りネコポスでポスト投函させて頂きます。それ以上のものはコンパクトBOX等の手渡しで取り扱いさせて頂きますので何卒よろしくお願い致します。お気軽にコメントお待ちしております☆それでは何卒宜しくお願い致します(*´꒳`*)袖丈···長袖