＜CITEN（シテン）＞フレンチスリーブ カットオフ スウェット

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＜CITEN（シテン）＞フレンチスリーブカットオフスウェットピンクフリーサイズタグ切りましたが試着のみです。コットン100薄手スエットなのでレイヤードにも使え年中着用可能です。お値下げご遠慮くださいませ。