ご覧頂きありがとうございます。ブランド／MilaOwen 品名／カフスデザインリネンシャツ品番／09WFB201029カラー／ビタミンオレンジサイズ／Ｓ 平置きにて着丈70cm身幅59cm肩幅52cm袖丈48cm素材／リネン100%特徴／人気のフレンチリネン100%シャツです。袖に少し巾を出して程良いボリュームがあります。カフスを閉じてキュッと捲るとボリュームスリーブが強調されてよりトレンドのシルエットに。Fabricフランスで栽培された高品質のリネン100%の生地を使用しており、着るほどに柔らかで着心地の良い風合いになります。状態／目立つキズ汚れなく美品です。ZARAURBANRESEARCHO'NEILOFDUBLINienaユナイテッドトウキョウO’NEILOFDUBLINBEAMSMM6MaisonMargielaSNIDELmiumiuイザベルマランエトワールtodayfulMERCURYDUOHYKEミラオーウェンamerivintage23区ドゥーズィエムクラスUNITEDARROWSエイミーイストワールCLANEBEAMSBIRTHDAYBASHグリーンレーベルリラクシングCOCODEAL等がお好みの方に人気です。



Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...



Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...



Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...



Mila Owen カフスデザイン フレンチリネン シャツ-CYCLE HEARTS



カフスデザインリネンシャツ/長袖シャツ/0/リネン/BRW/無地/09WFB201029



Mila Owen(ミラオーウェン) / 2020モデル/カフスデザインリネンシャツ ...



ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）



ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （チャコールグレー）



Mila Owen(ミラオーウェン) / カフスデザインリネンシャツ/長袖シャツ ...



Amazon | [ミラオーウェン] カフスデザインリネンシャツ 09WFB201029 ...



Mila Owen(ミラオーウェン) / 長袖シャツ/0/リネン/WHT/09WFB201029 ...



ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）



ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）



ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （チャコールグレー）



ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）