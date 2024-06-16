- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- Mila Owen(ミラオーウェン) カフスデザインリネンシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ブランド／MilaOwen 品名／カフスデザインリネンシャツ品番／09WFB201029カラー／ビタミンオレンジサイズ／Ｓ 平置きにて着丈70cm身幅59cm肩幅52cm袖丈48cm素材／リネン100%特徴／人気のフレンチリネン100%シャツです。袖に少し巾を出して程良いボリュームがあります。カフスを閉じてキュッと捲るとボリュームスリーブが強調されてよりトレンドのシルエットに。Fabricフランスで栽培された高品質のリネン100%の生地を使用しており、着るほどに柔らかで着心地の良い風合いになります。状態／目立つキズ汚れなく美品です。ZARAURBANRESEARCHO'NEILOFDUBLINienaユナイテッドトウキョウO’NEILOFDUBLINBEAMSMM6MaisonMargielaSNIDELmiumiuイザベルマランエトワールtodayfulMERCURYDUOHYKEミラオーウェンamerivintage23区ドゥーズィエムクラスUNITEDARROWSエイミーイストワールCLANEBEAMSBIRTHDAYBASHグリーンレーベルリラクシングCOCODEAL等がお好みの方に人気です。
http://narcologia.ru/goods/stair811400.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly940984.html
http://narcologia.ru/goods/flight735528.html
http://narcologia.ru/goods/stair811400.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly940984.html
http://narcologia.ru/goods/flight735528.html
Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...
Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...
Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...
Mila Owen カフスデザイン フレンチリネン シャツ-CYCLE HEARTS
カフスデザインリネンシャツ/長袖シャツ/0/リネン/BRW/無地/09WFB201029
Mila Owen(ミラオーウェン) / 2020モデル/カフスデザインリネンシャツ ...
ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）
ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （チャコールグレー）
Mila Owen(ミラオーウェン) / 長袖シャツ/0/リネン/WHT/09WFB201029 ...
ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）
ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）
ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （チャコールグレー）
ミラ オーウェン Mila Owen カフスデザインリネンシャツ （ベージュ）