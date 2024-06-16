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Mila Owen(ミラオーウェン) カフスデザインリネンシャツ
商品番号 K26268168116
商品名

Mila Owen(ミラオーウェン) カフスデザインリネンシャツ
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ブランド／MilaOwen　　　　品名／カフスデザインリネンシャツ品番／09WFB201029カラー／ビタミンオレンジサイズ／Ｓ　　　　平置きにて着丈70cm身幅59cm肩幅52cm袖丈48cm素材／リネン100%特徴／人気のフレンチリネン100%シャツです。袖に少し巾を出して程良いボリュームがあります。カフスを閉じてキュッと捲るとボリュームスリーブが強調されてよりトレンドのシルエットに。Fabricフランスで栽培された高品質のリネン100%の生地を使用しており、着るほどに柔らかで着心地の良い風合いになります。状態／目立つキズ汚れなく美品です。ZARAURBANRESEARCHO'NEILOFDUBLINienaユナイテッドトウキョウO’NEILOFDUBLINBEAMSMM6MaisonMargielaSNIDELmiumiuイザベルマランエトワールtodayfulMERCURYDUOHYKEミラオーウェンamerivintage23区ドゥーズィエムクラスUNITEDARROWSエイミーイストワールCLANEBEAMSBIRTHDAYBASHグリーンレーベルリラクシングCOCODEAL等がお好みの方に人気です。
http://narcologia.ru/goods/stair811400.html
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http://narcologia.ru/goods/flight735528.html

Mila Owen(ミラオーウェン) カフスデザインリネンシャツ
Mila Owen（ミラオーウェン）の「カフスデザインリネンシャツ（シャツ ...

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Mila Owen カフスデザイン フレンチリネン シャツ-CYCLE HEARTS

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