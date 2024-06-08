【美品】Ed Hardy　Tattoo　Tシャツ　緑

メーカー：EdHardy（エドハーディー）品名：T’sTシャツサイズ：M（アメリカサイズ）色：モスグリーン材質：綿100％アメリカ購入アメリカ製#ネコたまアメカジ#ネコたまモーター系＊圧縮梱包にて発送させていただきます。＊この商品にはヴィンテージ加工が施されていますので古着のように見えますが仕様ですのでご理解ください。最近デザイン商品（国内ジーンズショップ等）のではなく当時セレクトショップで流行ってる時期、アメリカのCA州LAのこのブランド商品倉庫に知人と同行して購入。（たまたまChristianAudigier本人が居ましたw）テイスト変化により出品。2004年、ファッションデザイナーのクリスチャン・オードジェー（ChristianAudigier）がハーディーの入れ墨のデザインのライセンスを得て、ファッションブランドエド・ハーディー（EdHardy）を立ち上げたブランド。注：『商品画像、説明文の転載を一切禁止』します。＊市場変動により価格が変動しますのでご了承ください。＊中古品なのでご理解ある方のみよろしくお願い致します。EdHardyエドハーディーHarleyDavidsonHarleyハーレーBikeバイクtrunkアメリカ刺繍ロゴ派手個性希少レア入手困難tattooタトゥークリスチャンオードジェーバイカー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...グリーン袖丈...半袖



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