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UNITED TOKYO オーバルスリーブデニムブラウス
商品番号 L55061814094
商品名

UNITED TOKYO オーバルスリーブデニムブラウス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デザイン構築的につくったバルーンスリーブが印象的な1枚。1枚でも、シースルーのカットソーなどインナーを重ねてもトレンドの着こなしが出来上がります。少し長めの着丈で、ニットやカットソーのパンツなどとのコーディネートもおすすめです。サイズ　フリーカラー　ブルーデニム1度着用定価¥17,600身幅約46cm肩幅約36cm着丈約64cm袖丈約31cmアメリヴィンテージ　ステュディオス　シティショップ　メゾンスペシャル　クラネ　アンスリード　ルシェルブルー　パブリックトウキョウ　ディーゼルなどお好きな方にも◎
http://narcologia.ru/goods/injure649567.html
http://narcologia.ru/goods/organization876962.html
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