UNITED TOKYO オーバルスリーブデニムブラウス



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



オーバルスリーブデニムブラウス united tokyo UT デニム ブラウス ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



オーバルスリーブデニムブラウス



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



ユナイテッドトウキョウ UNITED TOKYO 21SS オーバルスリーブデニムブラウス 半袖 バックボタン F 濃紺 ダークネイビー /CX ■OS レディース



UNITED TOKYO(ユナイテッドトウキョウ) オーバルスリーブデニム ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...



コーディネート詳細｜UNITED TOKYO ONLINE STORE



オーバルスリーブデニムブラウス



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「オーバルスリーブデニム ...

デザイン構築的につくったバルーンスリーブが印象的な1枚。1枚でも、シースルーのカットソーなどインナーを重ねてもトレンドの着こなしが出来上がります。少し長めの着丈で、ニットやカットソーのパンツなどとのコーディネートもおすすめです。サイズ フリーカラー ブルーデニム1度着用定価¥17,600身幅約46cm肩幅約36cm着丈約64cm袖丈約31cmアメリヴィンテージ ステュディオス シティショップ メゾンスペシャル クラネ アンスリード ルシェルブルー パブリックトウキョウ ディーゼルなどお好きな方にも◎