❸ レトロ　椅子柄　楽器柄　モノトーン ブラウス　サックス　ヴィンテージ

‼️プロフ必読後のご購入をお願い致しますm(__)m‼️洋服の整理の為、原宿、高円寺、下北などの古着屋さんで購入した物を、沢山出品していきます(^-^)宜しくお願い致しますm(__)m全品、即購入OKです╰(*´︶`*)╯♡出品中のシャツ、ブラウスの一覧はこちらからご覧頂けます→#ロロシャツブラウス❤️出先により発送方法が変わります。ゆうゆうメルカリ便か、らくらくメルカリ便のどちらかで発送します。❤️～お品の説明～レトロなブラウスです(^－^)柄も可愛いです(^-^)透けますサイズフリーゆったりしてます#ビンテージ#vintage#レトロ#昭和レトロ#モダン#クラシカル#クラッシック#アンティーク#古着#古着女子 #古着男子#総柄#衣装#グリモワール#フラミンゴ#サンタモニカ#シカゴ#ヴィンテージ#80s#90s#80年代#90年代



レトロ柄シャーリングブラウス: OUTLET | Ray Cassinレイカズン公式通販



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