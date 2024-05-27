ジャガード織りショール　カシミール 産　ブラック×ベージュ

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商品詳細
サイズ 約70×208cmジャガード織りなので、両面の柄の使用でき、また厚みのある立体的な生地が魅力です。
http://narcologia.ru/goods/waveform795017.html
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