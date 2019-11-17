agnes b.VOYAGE アニエスベーボヤージュ レザー ハンドバッグ



美品】アニエスベー ボヤージュ ハンドバッグ レザー ブラック-



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agnesb.VOYAGEアニエスベーボヤージュレザーワンショルダーハンドバッグ肩掛けagnesb.VOYAGEショルダーバッグタテ約28cmヨコ上部約44cm下部約30cmマチ約12cmカラー 黒 ブラック状態使用感、小傷等ございますが、特に目立った傷や汚れ等はございません。付属品は画像に載っている物が全てです。画像をご確認の上ご購入下さい。細心の注意を払って確認しておりますがキズやほつれ汚れ等の見落としがある場合もございます。細部まで気にされる方、神経質な方のご購入はご遠慮願います。お使いのモニター等により、写真と実際のお色が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。採寸に関して実際のサイズを採寸し記載しておりますが若干異なる場合もございます。あくまで目安としてご確認下さい。キャンセル及びクレームは一切受け付けておりませんのでご了承願います。