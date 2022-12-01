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- SBOXWAKU スーツケース 新品（未開封）機内持ち込み Sサイズ 39L
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商品詳細
間違えて購入してしまったため出品しました。新品で未開封です。（写真9枚目/10枚目ご覧ください）機内持ち込み可能サイズです。1〜2泊の旅行でしたら十分なサイズです。ブランド:SBOXWAKU素材:ポリカーボネートABS樹脂サイズ(キャスター含む外寸）:約53×33×24cm重量:約3.8kg容量:約39LTSAロック:ダイヤル式開閉タイプ:ファスナータイプカラー...グリーン柄・デザイン...無地スーツケース容量...0〜40L
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