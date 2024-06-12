231025-008 FREAK'S STORE ボアジャケット F

\"■商品詳細FREAK'SSTOREボアジャケットFレディース231025-008h44■カラーブラック■実寸(約)着丈87cm 肩幅51cm 身幅63cm 袖丈56cm・素人による簡易採寸につき、誤差等生じる場合もあります。■状態【B】状態ランク基準【N】新品・未使用【S】ほぼ新品同様の商品【A】使用感が少なく、かなり状態のいい商品【B】使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品【C】使用感のほか、傷や汚れが見られる商品【D】かなり大きな痛みがある難あり商品■重要事項・二次流通品の為商品自体に多少の使用感及び細かな汚れ等がある場合がございます。・神経質な方のご購入はお控えくださいませ。・お客様主観によるクレーム及び返品はお受けする事が出来ません。あくまでも1度人の手に渡った物となっておりますので、二次流通品のご理解、ご納得頂ける方のみご入札を御願い致します。■注意点「発送時に不良・ダメージ箇所が見つかりお取引不可能な状態になった」等、状況によりましてはご注文の取り消しをさせて頂く場合がございます。十分注意してはおりますが上記のような状況が発生する可能性がございます。仕入れ時、出品前、発送時と三度の検品を行っておりますが汚れや傷等を見落とす事もあるかと思われます。基本的に交換や返品等は受け付けません。・商品画像の枚数が限られております為、追加掲載やダメージ等が画像でわかるような掲載をしておりません。その為、画像に掲載されていない、ダメージが発生している場合がございます。・靴の箱、保存袋、ケース等の付属品のダメージや劣化ベルトやボタン等の欠品はコンディションの判断基準ではありませんのでご了承ください。・商品のサイズや同梱において、大きな袋、段ボール等、若干異なる梱包となる場合がございます。\"



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