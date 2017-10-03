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ディオール 長財布
商品番号 D56249360786
商品名

ディオール 長財布
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 8,000 円
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商品詳細

だいぶ前に購入して眠ってたものになります。前すぎてお値段とかも覚えてません。素人保管につき神経質な方ご遠慮下さいm(__)m
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