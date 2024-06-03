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リリーブラウンワンピース
商品番号 N59588985314
商品名

リリーブラウンワンピース
ブランド名 リリーブラウン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画のようなタッチの夏らしい素敵な柄のワンピースです。ドレープが綺麗です。サラッとした生地で着やすいです。着用は一回です。ポリエステル100%着丈120センチ
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