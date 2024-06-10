新品　DOCLASSE ドゥクラッセ　コットンボイル・シャーリングブラウス



ドゥクラッセ DoCLASSE コットンボイル・シャーリングブラウス （マンダリン）



ドゥクラッセ DoCLASSE コットンボイル・シャーリングブラウス （ネイビー）



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ドゥクラッセ コットンボイル・シャーリングブラウス ネイビー



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ドゥクラッセ DoCLASSE コットンボイル・シャーリングブラウス （グレーベージュ）

DOCLASSE新品のコットンボイル・シャーリングブラウスです。さらり心地いいコットンボイルのブラウスは、スタンドカラー＆袖口のシャーリングがポイント。フロントにはタックを入れ、柔らかなフォルムに仕上げています。裾インできれいめに着こなしても。定価7689円（税込）【サイズ】13号色はネイビー色です。新品ですが、シワがあります。自宅保管期間があることをご了承ください。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)