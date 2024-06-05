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本日限定値下げ❗️23区❤️ コットンナイロンストレッチフリルスリーブブラウス
商品番号 H56119348056
商品名

本日限定値下げ❗️23区❤️ コットンナイロンストレッチフリルスリーブブラウス
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23区【洗える】コットンナイロンストレッチフリルスリーブブラウス¥14,850税込未使用に近いカラー　ホワイトサイズ　38以下公式サイトより2021Spring＆Summer二の腕カバーが嬉しい、大人のフリルスリーブブラウス■デザイントレンドのフリルディティールを袖口にまとったブラウス。適度なハリ感のある素材なのでフリルでも甘くなりすぎず、大人でも着用していただきやすいアイテムです。袖のフリルで気になる二の腕をカバーできるのも嬉しいポイント。背中に入ったタックで一段とオシャレ見えします。カラーはベーシックなホワイト(#001)、大人なブラック(#005)、爽やかなサックスブルー(#072)の3色展開です。■素材最高グレードの超長綿を原料とした、プレミアオーガニックコットンのストレッチブロードです。ラグジュアリーとサスティナビリティー、どちらも兼ね備えた素材になります。素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/rouge349610.html
http://narcologia.ru/goods/peroration539515.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement777199.html
【洗える】コットンナイロンストレッチ フリルスリーブ ブラウス
【洗える】コットンナイロンストレッチ フリルスリーブ ブラウス
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洗える】コットンナイロンストレッチ フリルネック ブラウス / 23区 ...
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