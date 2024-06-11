未使用 ケイトスペード ダンプリング コンバーチブル クロスボディ KA576

※ご購入前にプロフィールの「備考・注意事項」をご確認願います※ブランド：KateSpade（ケイトスペード）商品名：ダンプリングコンバーチブルクロスボディカラー：Parchment品番：KA576PAR素材：牛革、ペブルレザー参考定価：税込60,500円～主な仕様～バッグサイズ：幅約17～20cm×高さ約12cm×底マチ約7cmストラップ長さ（最大）：約129.5cmストラップ長さ（最少）：約112.5cm開閉：ファスナー内部：カードポケット×3※メジャーでの手採寸につき、誤差はご容赦ください。購入時に試着した程度の未使用品で大変綺麗な状態です。気持ちよくお使い頂けると思います。【発送方法】らくらくメルカリ便（宅急便）参考状態ランク：S※参考状態ランクはプロフィールに記載しております。 状態ランクについては当方の主観になります。 画像にてご判断の程、宜しくお願い致します。 気になる点などがございましたら、 お気軽にご質問ください。h2702#バッグ#ショルダーバッグ#クロスボディ#KateSpade#ケイトスペード#ダンプリングコンバーチブルクロスボディ#KA576素材...牛革(本革)



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