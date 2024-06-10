ルイヴィトン ネヴァーフルMM

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ジェット様専用！ルイ・ヴィトンの定番！ネヴァーフルMMです！数年前に購入しましたが、結局使わないまま保管していたのでお譲りします！素材...レザー(本革)カラー...ブラウン,ベージュバッグ種類...トートバッグ特徴...A4サイズ収納可(大容量)付属品...保存袋⚠返品交換不可。⚠自宅で保管しているものにご理解いただける方のみ宜しくお願いしますm(__)m#ルイ・ヴィトン#LOUISVUITTON#バッグ#ネヴァーフル#モノグラム#ルイヴィトン柄/種類...モノグラム系バッグサイズ...MM