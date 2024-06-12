新品未使用 ロングワンピース ニナリッチ

祖母の服がたくさん出てきましたので出品します。こちらはニナリッチのワンピースです。■ブランド：NinaRicci/ニナリッチ■サイズ：40■素材：絹100％■コンディション：新品未使用裏地あり色は画像1.5.6.7枚目を参照ください。■価格：数万円～十数万円(以下平置きによる採寸)※素人採寸の為誤差はご了承ください。■身幅50cm袖丈44cm着丈105cm自宅での長期保管の為、未使用ではありますが、保管上ついたにおいや細かな汚れなどあるかもしれません。ヴィンテージ品にご理解のある方のみ購入をお願いします。まとめて購入していただける方は多少お値引致します(^^)折り畳んで発送しますので畳みジワはご了承ください。



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