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未開封 MAFEX SUPERMAN HUSH Ver.
商品番号 K55337008659
商品名

未開封 MAFEX SUPERMAN HUSH Ver.
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品です。MEDICOMTOYメディコムトイBATMANバットマンBATMANスーパーマン●全高約160mm●MAFEXにDCのコミックより　『HUSH』のSUPERMANが遂に登場！●特徴的な表情やパーツなど　COMICのイメージを完全再現！●専用ジョイントパーツにより、　独特のポージングが可能！●各種手首パーツ付属により　様々なアクションを再現可能！●可動式フィギュアスタンド付属！マフェックスNo.117MAFEXSUPERMANHUSHVer.
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