トリプルリボンフリルブラウス ホワイト

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即購入OKです⋈﻿他出品物はこちら⤵#nana_お洋服1度着用しています⑅⃛中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)\"画像にはありませんが、ブローチもお付けします。୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧トリプルリボンがガーリー♡リボンが目を惹く主役ブラウスのお目見えです。さりげないVラインのフリルがウエストをシャープに見せ、ピンタックと同色のレースが縦ラインを強調してくれます。量産＆地雷系コーデにおすすめのアイテムです。照明の関係で、実際のお色味と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。サイズは、実寸サイズを測っているため多少誤差がでる場合があります。量産型地雷系トップス