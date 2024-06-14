美品 フレームワーク トーマスメイソン コラボ ブルー ストライプシャツ　38

ご覧頂き、ありがとうごさいます。お手数でございますが、ご購入の前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。☆★割引情報☆★○フォロー割以下の手順でお願い致します^_^①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを記載してください。☆★10000円以上500円引き☆★☆★5000円以上300円引き☆★☆★5000円以下200円引き☆★購入前にフォローされたことをコメントにてお願いします※注意※購入前でなければ割引できませんので御注意下さい。よくありますのでご注意ください。、[商品情報]ブランド：frameworkフレームワークアイテム名:トーマスメイソン ストライプシャツ色:ブルーストライプサイズ:38着丈:68cm肩幅:39cm身幅:52cm袖丈(肩山～袖口):55cm●コンディション【ランク説明】S:未使用品A:中古美品B:中古良品C:使用感、傷などD:破損ありランク：A●その他、注意事項：目立つ傷汚れなく大変綺麗なお品です。・ 写真は色合い、質感など出来る限り実物に近くなるよう努めておりますが、実物とは見え方が異なる場合がございます。\u2028・ 中古品ですので、美品でも多少の使用感やシワがある場合がございます。\u2028・ 素人検品のため、小さいキズや汚れなど見落しがある場合がございます。\u2028・ 神経質な方はご購入をご遠慮いただきますようお願い致します。\u2028・ 以上のことをご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。



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