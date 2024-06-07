mecre メクル マルチカラーニットプルオーバー

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カラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏2022年のシーズンの物で数回着用しました。パフスリーブのシルエットやお色味も可愛く他にあまり見かけないデザインなのでおすすめです◎汚れやほつれはありません。定価16000円程でした！