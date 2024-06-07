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mecre メクル マルチカラーニットプルオーバー
商品番号 J85812495295
商品名

mecre メクル マルチカラーニットプルオーバー
ブランド名 メクル
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

カラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏2022年のシーズンの物で数回着用しました。パフスリーブのシルエットやお色味も可愛く他にあまり見かけないデザインなのでおすすめです◎汚れやほつれはありません。定価16000円程でした！
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