JOURNAL STANDARD with miyoko okao プルオーバー

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ジャーナルスタンダードとスタイリストの岡尾美代子さんとのコラボ限定プルオーバーです共布で肘当てが付いていたり、後ろボタンになってたりとかわいいデザインです。雑誌掲載やカタログ掲載もありました色：チャコールグレーベースのチェックサイズ：フリー ※丈は前が約58㎝、後ろが約64㎝素材：ウール70%、ポリエステル15%、アクリル10%、ナイロン5%購入価格：22,000円程未使用のまま自宅で保管しておりました。ご購入の際は、プロフィールをご確認ください。よろしくお願い致します。