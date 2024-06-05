最終値下げ　美品　リミフゥ　ウールコート

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ご覧いただきありがとうございます。商品説明ブランド名…LIMIfeu（リミフゥ）品名…ウールコート素材…表地…ウール100裏地…キュプラ100色…グレー（画像参照）（色合いは見え方に個人差がありますのでご参考程度にお受けください。色見が違ったなどの返品はお受けできません。）サイズ…S（サイズ違いの返品はお受けできませんので、平置き採寸なども参考にしてください。）平置き採寸（cm)（素人採寸ですのでご参考程度にお受けください。）肩幅（両肩直線を計測）…40袖丈（肩上から袖先まで計測）…59身幅（両脇下直線を計測）…47身丈（背中心を計測）…95状態…中古美品（ABランク相当）全体的にきれいな状態です。襟脇ジミなどもありません。使用・保管に伴う細かなダメージなどはご理解ください。発送方法…普通郵便匿名配送への変更は、追加500円でらくらくメルカリ便にのみ変更させていただきますので、ご希望の際は購入前にご連絡ください。ゆうゆうメルカリ便は対応不可です。その他の発送方法はお受けいたしませんので、ご理解いただける方のみご購入ください。こちら側の不手際／確認不足による返品はお受けいたしますが、お色／サイズ感／デザイン／細かなダメージなどでの返品はお受けできませんのでご理解ください。値下げ依頼はご遠慮ください。プロフ欄もご一読ご理解の上、ご購入ください。上記内容を全てご理解いただける方のみ購入してください。購入連絡は不要ですので、即購入していただいて大丈夫です。