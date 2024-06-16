ゴールデンパール　ダイヤ付　K18 ネックレス

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即購入OKです♪！【商品名】ゴールデンパール ダイヤ付 K18ネックレス【状態】used品綺麗な商品です♪アルコール消毒をした上で梱包、発送いたします。【参考価格】購入価格約170,000円で購入してます♪【商品について】K18素材刻印有りダイヤ0.04kt全体重量⇨4g【梱包・発送】プチプチに包んで、クロネコヤマト（匿名配送）にて発送いたします。基本的には、購入から24時間以内に送ることを心がけております。【備考】・他サイトにも、全ての商品出品中です。売り切れてしまった場合は、予告なく出品取り下げをおこなわせていただいております。・出品中の全ての商品が正規品となります。正規品ですか？のコメントはご遠慮ください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆商品を閲覧いただき、ありがとうございます♪他商品も多数出品しております！複数購入で割引もいたしますので、是非ご覧ください♪【かんらんしゃ他出品商品一覧】#◎かんらんしゃ◎☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ご質問お気軽にコメントください♪