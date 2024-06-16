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ケイトスペード　ミツバチ刺繍　ストローバッグ
商品番号 C37968654891
商品名

ケイトスペード　ミツバチ刺繍　ストローバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペード蜜蜂刺繍　ストローバッグエフォートレスなムード漂うストロー素材に、エレガントなハンドルとフロントポケットを合わせたトートバッグ。ハンドルにハンギングしたフラワーモチーフに誘われるようにミツバチたちを刺繍して、他にはないとびきりキュートなアクセントを効かせました。デイリーはもちろんバカンスシーンでも大活躍してくれそう。＊お花のチャームも付属しています。昨年購入しました。かごバッグとハチの刺繍が可愛くて衝動買いしましたが、中々使用する機会がない為出品します。タグ付き未使用品です＾＾
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