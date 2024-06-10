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ノースフェイス【レディース】⭐️美品⭐️　キルティング中綿ジャケット
商品番号 T79973726883
商品名

ノースフェイス【レディース】⭐️美品⭐️　キルティング中綿ジャケット
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】9980□商品名：ノースフェイス【レディース】⭐️美品⭐️　キルティング中綿ジャケット　□カラー：ブラック□サイズ：レディース85/M着丈59肩幅41身幅48袖丈52　素人採寸となります。海外規格となりますので、お手持ちの洋服と比較なさって下さい。状態：美品　　　　古着ですが目立った汚れはなく、まだまだ使用可能です。　　　　※サイズ表記は海外のものとなります。個別の計測方法により多少の誤差がある場合がございます。中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。#ノースフェイス#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシジャケット#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE#TNF#ビッグシルエット#オーバーサイズ#90s82
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