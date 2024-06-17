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COACH トートバッグ
商品番号 Y41899244322
商品名

COACH トートバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のCOACHトートバッグです。とても人気のあるブランド！★ブランド:コーチ★タイプ:トートバッグ★対象:レディース★カラー:白×薄い茶色★素材:PVCレザー★サイズ横43cm×縦26cmほど★仕様オープン式内側ファスナーポケットショルダーストラップ取り外し可能※アウトレットにて購入！※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。※即購入可能です。※ショッピングバッグは軽く折りたたんだ状態で発送いたします。※ご要望がございましたらコメント欄へご記載くださいませ。　できる限りお答えいたします。#コーチ#COACH#トートバッグ#デート#休日#プレゼント#就職#金運#白#新年#ブランド
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