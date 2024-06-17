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COACH　ハンドバッグ　アクセサリーバッグ
商品番号 Y36758263299
商品名

COACH　ハンドバッグ　アクセサリーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,097 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH　ハンドバッグ　アクセサリーバッグ頂きましたが使う機会が無いため出品します。母が直営店で購入しほぼ未使用でした。それから眠ったまま私は使いませんでしたので使って頂ける方にお譲りします。カラー...ピンク素材...その他レザー(本革)種類...ハンドバッグ特徴...2way離島沖縄北海道からの場合送料が変わります。購入前ご連絡、ご相談ください。お値下げ以外のご質問お待ちしております。またご質問無しにご購入頂いた方はお品物をご納得した、お品物がイメージと違うことはなかった、と承認されたものと判断致します。喫煙者もいません。犬を飼っていますが私は犬アレルギーなので犬は触れない場所で保管をしていますが万が一毛が入ってしまうこともあるかもしれません。中古の品となります、ご了解のある方とお取引を希望しております。宜しくお願い致します。
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