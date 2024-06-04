美品✨フェラガモ ショルダーバッグ ヴァラリボン ゴールド金具 レザー ブラック

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この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーフォローして頂ければ、さらに割引き！！3000円以上 200円引き5000円以上 300円引き10000円以上 500円引き※セール中は併用しておりません。ご了承ください。#Stuff_Martバッグ#Stuff_Mart_Ferragamo↑是非、こちらもご覧下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー取り置き不可、即決優先でお願い致します。交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。【アイテム】SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ ポーチ ポシェット 肩掛け 斜め掛け クロスボディ ヴァラリボン ガンチーニ 金具 ゴールド ロゴ 刻印 ヴィンテージ ビンテージ vintageオールド 古着 レザー 革 ブラック 黒色 イタリア製【型番】A214183【サイズ】縦幅 17㎝横幅 20/23㎝マチ 7.5㎝ショルダー 115〜123㎝（調節可能）実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。※着画はお断り致します。【状態】多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れ等はなく、vintage品としては美品です。※中古品、vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。【カラー】ブラック【素材】レザー【購入元】大手リサイクルショップ※鑑定済の確実正規品です。【付属品】なし【発送】簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。管理No.KT06270-102