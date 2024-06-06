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ティラマーチ　本革ショルダーバッグ　美品
商品番号 D46197396170
商品名

ティラマーチ　本革ショルダーバッグ　美品
ブランド名 ティラマーチ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティラマーチのショルダバッグ上質な革の手触りと深いお色目がとても素敵ですお気に入りでとても大切にしてましたので外観も内側も大変綺麗ですが自宅保管品になりますご理解のある方ご検討よろしくお願い致しますお色目は一枚目と4枚目が実物に近い気がします☆サイズ　　横　26.5㎝　　　縦　18.5㎝　　まち幅　上部　5.5㎝　　　　　　下部　8㎝　　ショルダー幅　4㎝素人採寸になります多少の誤差はご容赦ねがいますショルダーの長さ調節できますが斜めがけにはできない長さです購入時のレシート等はありませんがカードのみ付属してます
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