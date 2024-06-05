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商品詳細
ダブルスタンダードクロージングリボンブラウスsize36丈…57cm身幅…40cm肩幅…32cm平置き実寸になります。カラー…ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...春,夏※Sov.のリボンブラウスです。リボンは張りがあるので、色々な結び方ができます。一枚で着ても可愛いですし、ジャケットのインナーに着ても可愛いです。数回着用、特に目立った傷や汚れはございませんが、中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/recommended210190.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly925084.html
http://narcologia.ru/goods/enquire854389.html
ダブルスタンダードクロージング リボンブラウス size36
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