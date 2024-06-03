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新品未使用 エストネーション パフスリーブブラウス ネイビー
商品番号 C66207751096
商品名

新品未使用 エストネーション パフスリーブブラウス ネイビー
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用カラー/ネイビーサイズ/36色も生地のハリ感も、とっても素敵なブラウスです。これからの季節大活躍するアイテムだと思います。気に入って購入したのですが、どうしても私には似合わなかったので泣く泣く出品させていただきます。新品未使用の美品ですが、自宅保存になりますのでご理解いただける方の購入をお願い致します。小さく畳んで発送させていただきます。素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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