新品未使用 エストネーション パフスリーブブラウス ネイビー

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新品未使用カラー/ネイビーサイズ/36色も生地のハリ感も、とっても素敵なブラウスです。これからの季節大活躍するアイテムだと思います。気に入って購入したのですが、どうしても私には似合わなかったので泣く泣く出品させていただきます。新品未使用の美品ですが、自宅保存になりますのでご理解いただける方の購入をお願い致します。小さく畳んで発送させていただきます。素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋