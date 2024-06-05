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値下げ！レア品【Mackintosh】イタリア製ノースリーブポロシャツ32サイズ
商品番号 Q63624585595
商品名

値下げ！レア品【Mackintosh】イタリア製ノースリーブポロシャツ32サイズ
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。マッキントッシュのノースリーブのポロシャツです。生地の光沢感、しなやかさなどから上質さを感じます。暑い夏のよそゆきとしていかがでしょうか。ボタンにブランドロゴが入っていたり、シンプルながら着るだけでサマになるお洒落なトップスです。首元のスリットと脇のスリットには綺麗な赤色のコットンのテープが縫ってあります。愛用しておりましたがサイズが合わなくなり出品することにいたしました。大切にしておりましたので、まだまだ着用できると思います。内側の品質表示タグが一部取れかかっています。中古品にご理解いただける方にお願いいたします。○サイズ肩幅：34cm脇下から脇下：41cm着丈：51cmあくまでも素人採寸です。参考までに。○材質コットン100%カラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/passivity586983.html
http://narcologia.ru/goods/composite180254.html
http://narcologia.ru/goods/ordering171879.html

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