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ジミチュンさま専用　トリココムデギャルソン
商品番号 M81743811986
商品名

ジミチュンさま専用　トリココムデギャルソン
ブランド名 トリココムデギャルソン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

襟が2枚になっています。目立つ傷や汚れは特にないように思います。身幅43㎝着丈55㎝(素人採寸)本体毛100％テープ部分綿100％実際より濃く写っています。前がカーブになっています。変形紐は結んでも垂らしてもいいと思います。
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