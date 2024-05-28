ジミチュンさま専用　トリココムデギャルソン

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商品詳細
襟が2枚になっています。目立つ傷や汚れは特にないように思います。身幅43㎝着丈55㎝(素人採寸)本体毛100％テープ部分綿100％実際より濃く写っています。前がカーブになっています。変形紐は結んでも垂らしてもいいと思います。
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