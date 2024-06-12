WACOAL ２点80-８０＋プレゼント付き＋グリーンスリッププレゼント付

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商品詳細
カラー···イエロー季節感···春、夏、秋、冬肌着種類···スリップ豪華な刺繍のスリップです。後裾にはスリットがあります。購入後ホームクリーニング後自宅保管しています。ご理解いただけるお方にお譲りしたいと思います。#ワコール#スリップ
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful147251.html
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