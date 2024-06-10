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ラベルエチュード トップス
商品番号 I59880576774
商品名

ラベルエチュード トップス
ブランド名 ラベルエチュード
特別価格 税込 2,589 円
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商品詳細

お色は白ホワイトになりますAuntieRosaの姉妹ブランドlabelleEtudeの原宿ラフォーレ店にて購入♫トップスのみの出品です☻こちらのブランドはあったらいいなというデザインをそのまま体現してくれていて、他とは被らないのがホント魅力的♡♡ご質問・ご申請前は必ずプロフィールをご確認願います☆彡他にも可愛い商品多数出品しておりますので、ぜひ一度ご覧下さいませ♫通勤通学デートお嬢様お嬢さま女優令嬢ミモレ丈ドレスAラインオードリー合コン婚活保護者会勝負服清楚韓国服半袖ノースリーブトップスブラウスカットソープルオーバー上品パーティー飲み会OLオフィス大人可愛いフェミニン姫ガーリードーリーカジュアル春夏秋現在他にもアプワイザーリッシェノスタルジアのワンピース、レッセパッセのブラウス、ミッシュマッシュのアンサンブル、プライムパターントッコのスカートやリュック、レストローズの花柄オールインワンサロペット、ヴィスのトップス、ロディスポットのアウターやリランドチュールユニクロのスカート、しまむらプライドグライドのトップス、コカのニットトップスラベルエチュードのデニムダメージパンツやチュールパンツ、レイカズンファビュラスビーラディエンスやマーキュリーデュオGUのワンピなども出品しております♫ぜひ一度ご覧頂き、コメントお待ちしております☺︎★6899
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