■新品 INDIVI インディヴィ 洗える プルオーバー ブラウス

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ご覧頂きありがとうございます。INDIVIインディヴィのプルオーバーブラウスです。【特徴】サラッとした生地感と清涼感のあるカラーが魅力のプルオーバーブラウスです。シンプルなデザインですが、ネックのタックが立体感と動きを付けてくれて上品な印象に。ゆったりとしたお作りで体のラインを拾わず、女性らしく綺麗に着こなして頂けます。オンオフどちらにもご活躍頂けるオススメの一枚です。【状態】新品未使用の自宅保管品になります。※未使用品ではございますが素人の自宅保管ですので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。【カラー】◆アイスブルー【素材】◆レーヨン65％ナイロン35％【サイズ】◆表記：38◆身幅：54㎝◆裄丈：74㎝◆着丈：68㎝※平置き採寸です。※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。【発送方法】◆らくらくメルカリ便(ネコポス)【お願い事】◆出品時、発送時にはしっかりと検品をしておりますが、素人検品、自宅保管になりますので、その点をご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。◆ご質問等ございましたら、事前にお問い合わせ下さい。◆基本的には返品等はお受け致しておりませんので、慎重にご検討頂きますようお願い致します。