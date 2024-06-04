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- 【9/7 20:00まで限定値下げ】ATON タンクトップ
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商品詳細
本日9/720:00まで値下げします。こちらの都合によりその後削除致します。エイトンのタンクトップやや透け感のある生地でとても形が綺麗です3回着用しておりますがまだまだ綺麗だと思います。 綺麗ではありますが自宅での保管の為、ご了承いただける方のみお願い致します。小さく畳んで発送致しますので合わせてご了承下さいませ。
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