ソラシドエア B737-800ナッシーリゾートin宮崎 JCウイングス1 400 ...

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ソラシドエア、「ナッシーリゾートin宮崎号」の運航開始 機体両面に ...



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フォトレポート】ソラシドエア、ポケモン描いた特別機「ナッシー ...



ソラシド、ナッシーリゾート in 宮崎号就航 ”宮崎だいすきポケモン”描く



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JCウイングス製ソラシドエアボーイング737-800ナッシーリゾートin宮崎号特別塗装機レジ番JA812X1/400スケールVHFアンテナなどの細部が再現された完成度の高いモデル▶︎展示スペースの関係上、購入後約１ヶ月間のみ 展示していた新品同様の美品となります。▶︎化粧箱フラップ部の左側に開封の際の跡が付いています(画像９枚目)撮影の際、エンジン・ランデングギア、アンテナなど各部パーツの欠損がないことを確認致しております。また化粧箱も折れやスジのない美品となっております。製造時における部品取り付けの「ズレ」「色ムラ」「擦れ」などの点をご留意の上でのご購入をお願い申し上げます。