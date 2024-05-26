【LA BELLE ETUDE】ペプラムビスチェ BK

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商品詳細
即購入OK！お値下げ希望の場合、希望価格をコメントにてご提示頂けますと幸いです！---------------------ラベルエチュードのペプラムビスチェです。着用回数は5回程度、汚れやほつれ、ひきつれ等もなく美品です。サイズ:脇丈18cm+ペプラム15cm身幅43c裾幅39cm〜（リボンで調節）素材:チュール：ポリエステル100%オーガンジー：ナイロン100％シフォン：ポリエステル100%古着とのご理解の上、ご検討のほどよろしくお願いいたします(^^)#labelleetude#ラベルエチュード#ペプラム#ビスチェ#キャミ
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