チュニック ワンピース

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カラー...上にホワイト下が黒の二重柄・デザイン...無地左側にファスナー有りカップ...カップなし季節感...夏今の時期にピッタリです購入後しまっていたら、サイズが合わなくなりました、のでお譲りします。