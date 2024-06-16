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チュニック ワンピース
商品番号 G26701674861
商品名

チュニック ワンピース
ブランド名 エゴイスト
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...上にホワイト下が黒の二重柄・デザイン...無地左側にファスナー有りカップ...カップなし季節感...夏今の時期にピッタリです購入後しまっていたら、サイズが合わなくなりました、のでお譲りします。
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