ピーチピンク　ビーズビジューアクセサリー5点セット

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商品詳細
可愛いデザインのビーズやレースを使ったアクセサリーセット。MissFrora胸元を綺麗に彩るネックレス。キラキラと可愛いヘアアクセサリー耳元で揺れる大粒のピーチ色のパールイヤリングレースとビーズのバタフライバレッタイヤリング高さ4cmバレッタ 全長9cmネックレス装飾部分 28cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant681382.html
http://narcologia.ru/goods/financier385660.html
http://narcologia.ru/goods/response840642.html
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