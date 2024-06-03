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【新品未使用品】ロンシャン S トートバッグ
商品番号 O62279675209
商品名

【新品未使用品】ロンシャン S トートバッグ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

.Sサイズロングハンドルタイプのトートバッグ、新品未使用品のご紹介です。こちらは折り畳み出来ないタイプで軽く畳んでの発送となります。カラー:ブラック金　具:シルバーサイズ:間口35㎝　底部24㎝高さ25㎝マチ15㎝内部にオープンポケット1ヵ所素人採寸のため、多少の誤差はご容赦下さい。#ロンシャン#ルプリアージュ#Sサイズ#ブラック#ハンドバッグ.
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