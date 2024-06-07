【美品】FURLA エレナ ハンドバッグ 2way アイボリー　ゴールド金具

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商品詳細
⭐︎ご覧頂きありがとうごさいます⭐︎特別な割引きがございますので初めての方はまず【プロフィール】をご覧下さい‼︎○アイテムFURLAフルラエレナハンドバッグショルダーバッグ2wayアイボリーレザーゴールド金具チャームレディース極美品○サイズタテ20cmヨコ26cmマチ15cmショルダー84cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った汚れや傷はなく、綺麗な状態です！持ち手の割などもございません。○カラーアイボリー/ゴールド○素材レザー/金具/キャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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