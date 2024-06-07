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新品 TORY BURCH トリーバーチ フォンケース ショルダーバッグ
商品番号 E46548821936
商品名

新品 TORY BURCH トリーバーチ フォンケース ショルダーバッグ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ新品未使用のショルダーバッグ百貨店で購入しました。使用する機会が無いのでお譲り致します。衛生面気になる方はご遠慮下さい。#トリーバーチ#ToryBurch#スマホショルダー#スマホポーチ
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