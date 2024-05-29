菱屋謹製CALEN BLOSSO　草履　M

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商品詳細
カレンブロッソの草履です。2度使用しましたが目立った汚れ等はありません。紫地に鼻緒のコーディネートが絶妙かと思います。中古品であることをご了承いただける方のみご購入ください。サイズ：M(23.5〜24.5cm)ヒール：5cm
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