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新品未使用品THE WEKENDHOTEL PVC トートバッグストライプ
商品番号 I57502505850
商品名

新品未使用品THE WEKENDHOTEL PVC トートバッグストライプ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です。山田優さんも愛用バックです♪※内側の紙はシワやギズの様な加工をしており、折れのあるデザインになり不良品ではございません。また、紙とビニールの間には隙間があるデザインになります。[Size]横:33cm縦:22cmマチ:10cm持ち手長さ:32cm肩掛け持ち手長さ:89cm表材(ビニール部分)TPU100%表材（タイベック部分）ポリエステル100%裏地ポリエステル100%
http://narcologia.ru/goods/pompous425523.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful655351.html
http://narcologia.ru/goods/organization205162.html
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