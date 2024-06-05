【新品・タグ付き】ANTEPRIMA 光沢 ロング ワンピース ドレス シルク

◀︎◀︎トラブル防止の為ご購入前に必ず説明文を最後までご覧ください。入卒業式、お仕事着お探しの方必見！！→ #フォーマル・オフィス系特集 ←当店では通勤、通学、普段着、デート、セレモニー等に着用できるレディース商品を多数取り揃えております☆#全商品一覧z#レディース一覧r#ワンピース一覧r●商品・ブランド●ANTEPRIMAアンテプリマ光沢ロングワンピースドレスレディースシルク●カラー・素材●シャンパンゴールド本体 シルク 96 ポリウレタン 4(お写真と実物が異なって見える場合がございますのでご了承くださいませ。)お写真ではグラデーションのようになっているようですが、光沢があり光の関係で色が違って見える可能性がございます。●サイズ●38 裄丈（ラグラン）：48 身幅：45 着丈：98(多少の誤差はご了承下さい)●コンディション●新品・自宅保管品 8枚目胸元の水ジミ(新品の為洗濯していませんが洗濯すれば取れるかもしれません。)保管時のシワあり小物はついておりません。気になる方はご遠慮ください。072532Y031【※必ずお読みください】ご購入と、同時に商品説明にご承諾済みとさせていただきます。★★★素人撮影の為、写真と現物のお色に差異がある場合がございます。商品をお見せできない特性上、思った商品(色)と違って困られる方は購入はご遠慮くださいませ。★★★個人保管につき、髪の毛等やリユース特有の匂い等、気になる方は洗濯をしてお使い頂くか、ご購入をお控えくださいませ。★★★厚さをクリアするため圧縮したり、素材によって畳ジワが入ることもありますことをご理解くださいませ。★★★発送方法は匿名発送内で変更する場合がございます。★★★開封時に不備がある場合は、取り引き完了の前にご連絡頂けると誠心誠意対応いたします。



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