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ガリャルダガランテ　ブラウス　GALLARDAGALANTE
商品番号 A31794790363
商品名

ガリャルダガランテ　ブラウス　GALLARDAGALANTE
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】GALLARDAGALANTENAVY【サイズ】フリー身幅52cm　着丈60.8cm試着のみされた物を譲って頂きましたが、サイズが大きく合わなかったため出品します。試着だけです。写真だとピンクのように見えますが、実際はうすいベージュで、中の配色が光沢のあるピンクベージュになります。
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