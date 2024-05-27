ガリャルダガランテ　ブラウス　GALLARDAGALANTE

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商品詳細
【ブランド】GALLARDAGALANTENAVY【サイズ】フリー身幅52cm 着丈60.8cm試着のみされた物を譲って頂きましたが、サイズが大きく合わなかったため出品します。試着だけです。写真だとピンクのように見えますが、実際はうすいベージュで、中の配色が光沢のあるピンクベージュになります。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral205732.html
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