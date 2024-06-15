フリルブラウス ボレロ flamingo フラミンゴ

ご覧いただきありがとうございます。古着屋で購入したブラウスです1度のみの着用ですが古着のためご理解頂ける方よろしくお願いいたします！前のボタン3つは元より緩くなっております！サイズ表記はないためfreeと致しました。\u003e\u003c！素材表記もなく、触った感じと見た目で綿麻と判断しましたご了承ください\u003e\u003c写真6枚目ですが、前身頃は少し厚めの生地となっており、他は若干すけます1枚でブラウスとしても、前開きのためボレロのようにも着用可能です。インナーを着て春秋も着用できおすすめです✩.*˚素材···コットンリネン綿麻カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋flamingoフラミンゴJuRianジュリアン高円寺下北沢SPINNSスピンズwegoウィゴーエヘカソポehkasoposm2SamansaMos2サマンサモスモスjouetiekitty60s70s80sフレンチガーリーアリーバイダブルクローゼットjouetie



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